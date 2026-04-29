HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Penanganan Sampah Jadi Prioritas Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |01:01 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan sampah secara nasional. Hal itu ia utarakan saat meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).

Kepala Negara mengungkapkan inisiatif pengelolaan sampah seperti TPST BLE mulai diadopsi berbagai daerah. Prabowo menyebut telah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah bahwa sedikitnya 13 kabupaten di wilayah tersebut-turut mengembangkan model serupa.

“Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong, dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, perbaiki, kembangkan, dan bikin lebih efektif,” ujar Kepala Negara.

Lebih lanjut, Prabowo menyambut komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menargetkan pencapaian zero waste to money pada tahun 2028. Presiden Prabowo optimistis target tersebut dapat tercapai dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2 sampai 3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia,” ungkap Prabowo.

Prabowo Ziarah ke Makam Kakeknya Margono Djojohadikusumo di Banyumas
Prabowo Kunker ke Cilacap Usai Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi
Rocky Gerung Spill Isi Percakapannya dengan Prabowo di Istana, Disebut Masih Disiden
Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Prabowo Minta Kampus Riset Cari Alternatif Kurangi Ketergantungan LPG
Prabowo Hadiri Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, di Sela Pesta Santap Kari Laksa
