Prabowo: Pendidikan Adalah Kunci Kebangkitan Bangsa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Penegasan ini diungkapkan Prabowo usai meninjau hasil revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah.

Mulanya, Prabowo mengaku melihat langsung hasil revitalisasi sekolah SMAN 1 Cilacap. Ia mendapatkan respons positif dari siswa-siswi SMAN 1 Cilacap bahwa program MBG membantu untuk menghemat uang saku mereka.

“Saya lihat, saya juga lihat MBG-nya lancar, bagus. Anak-anak juga bicara ke saya mereka suka dengan MBG. Mereka perlu MBG, sangat membantu mereka, menghemat uang mereka. Saya lihat semangat semuanya,” kata Prabowo, Rabu (29/4/2026).

Prabowo kemudian menegaskan pemerintah akan terus melaksanakan program revitalisasi sekolah-sekolah di Indonesia. Pasalnya, dia menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci dari kebangkitan bangsa.

“Ya, kita akan memperbaiki terus. Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya,” ujar Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pendidikan terbaik agar siap bersaing di dunia kerja setelah lulus sekolah.

“Setiap anak Indonesia harus dikasih pendidikan yang terbaik. Mereka yang lulus juga kita harus siapkan untuk bekerja dengan baik,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.