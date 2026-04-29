Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Pendidikan Adalah Kunci Kebangkitan Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |12:40 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Penegasan ini diungkapkan Prabowo usai meninjau hasil revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah.

Mulanya, Prabowo mengaku melihat langsung hasil revitalisasi sekolah SMAN 1 Cilacap. Ia mendapatkan respons positif dari siswa-siswi SMAN 1 Cilacap bahwa program MBG membantu untuk menghemat uang saku mereka.

“Saya lihat, saya juga lihat MBG-nya lancar, bagus. Anak-anak juga bicara ke saya mereka suka dengan MBG. Mereka perlu MBG, sangat membantu mereka, menghemat uang mereka. Saya lihat semangat semuanya,” kata Prabowo, Rabu (29/4/2026).

Prabowo kemudian menegaskan pemerintah akan terus melaksanakan program revitalisasi sekolah-sekolah di Indonesia. Pasalnya, dia menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci dari kebangkitan bangsa.

“Ya, kita akan memperbaiki terus. Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya,” ujar Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pendidikan terbaik agar siap bersaing di dunia kerja setelah lulus sekolah.

“Setiap anak Indonesia harus dikasih pendidikan yang terbaik. Mereka yang lulus juga kita harus siapkan untuk bekerja dengan baik,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215387/prabowo_subianto-ywJa_large.jpg
Prabowo Tinjau Revitalisasi Sekolah dan MBG di SMAN 1 Cilacap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215307/prabowo_subianto-zOI6_large.jpg
Prabowo: Penanganan Sampah Jadi Prioritas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215275/prabowo_subianto-yMhF_large.jpg
Prabowo Ziarah ke Makam Kakeknya Margono Djojohadikusumo di Banyumas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215233/prabowo-rjJI_large.jpg
Prabowo Kunker ke Cilacap Usai Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215031/rocky_gerung-OJPm_large.jpg
Rocky Gerung Spill Isi Percakapannya dengan Prabowo di Istana, Disebut Masih Disiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214968/reshufflle-trLW_large.jpg
Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement