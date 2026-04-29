Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tinjau Revitalisasi Sekolah dan MBG di SMAN 1 Cilacap

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |11:37 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar/Binti M)
A
A
A

CILACAP - Presiden Prabowo Subianto meninjau hasil revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Prabowo yang didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya  langsung menyambangi salah satu kelas.

Prabowo terlihat mengenakan baju safari cokelat kebanggaannya itu dan langsung melihat smartboard yang diperlihatkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Cilacap. Kemudian, Prabowo disambut yel-yel siswa dan siswi SMAN 1 Cilacap.

Tidak hanya itu, Prabowo terlihat bercengkerama dengan beberapa siswa sekaligus melihat menu MBG yang dibagikan hari ini. Saat di halaman sekolah, Prabowo pun terlihat menyalami guru-guru dan para siswa-siswi yang telah menunggunya.

Prabowo pun mengungkapkan secara langsung mengecek hasil renovasi fisik bangunan. “Saya melihat salah satu contoh sekolah yang sudah direnovasi. Kalau tidak salah mereka sudah renovasi ruang kelas. Berapa ruang kelas? 7 ruang kelas dan 8 kamar mandi ya. 8 MCK,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku mendapatkan respons positif dari para pelajar terkait program MBG. “Saya lihat, saya juga lihat MBG-nya lancar, bagus. Anak-anak juga bicara ke saya mereka suka dengan MBG. Mereka perlu MBG, sangat membantu mereka, menghemat uang mereka. Saya lihat semangat semuanya,” paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215307/prabowo_subianto-zOI6_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215275/prabowo_subianto-yMhF_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215233/prabowo-rjJI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215031/rocky_gerung-OJPm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214968/reshufflle-trLW_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214938/mendiktisantek-rjRE_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement