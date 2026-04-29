Prabowo Tinjau Revitalisasi Sekolah dan MBG di SMAN 1 Cilacap

CILACAP - Presiden Prabowo Subianto meninjau hasil revitalisasi sekolah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Prabowo yang didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya langsung menyambangi salah satu kelas.

Prabowo terlihat mengenakan baju safari cokelat kebanggaannya itu dan langsung melihat smartboard yang diperlihatkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Cilacap. Kemudian, Prabowo disambut yel-yel siswa dan siswi SMAN 1 Cilacap.

Tidak hanya itu, Prabowo terlihat bercengkerama dengan beberapa siswa sekaligus melihat menu MBG yang dibagikan hari ini. Saat di halaman sekolah, Prabowo pun terlihat menyalami guru-guru dan para siswa-siswi yang telah menunggunya.

Prabowo pun mengungkapkan secara langsung mengecek hasil renovasi fisik bangunan. “Saya melihat salah satu contoh sekolah yang sudah direnovasi. Kalau tidak salah mereka sudah renovasi ruang kelas. Berapa ruang kelas? 7 ruang kelas dan 8 kamar mandi ya. 8 MCK,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku mendapatkan respons positif dari para pelajar terkait program MBG. “Saya lihat, saya juga lihat MBG-nya lancar, bagus. Anak-anak juga bicara ke saya mereka suka dengan MBG. Mereka perlu MBG, sangat membantu mereka, menghemat uang mereka. Saya lihat semangat semuanya,” paparnya.