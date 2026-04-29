KRL Lintas Bekasi-Cikarang Ditargetkan Beroperasi Kembali Siang Ini

JAKARTA - KRL line Bekasi-Cikarang ditargetkan dapat beroperasi kembali mulai Rabu (29/4/2026) siang ini. Hal itu imbas kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba menyatakan, proses evakuasi sarana KRL masih terus berlangsung hingga Selasa (28/4/2026) malam.

Penanganan dijalankan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian, dengan memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi sebelum operasional kembali dijalankan.

"Tim di lapangan terus melakukan evakuasi dengan kehati-hatian. Kami memastikan perjalanan hanya akan dijalankan setelah seluruh aspek keselamatan terpenuhi," kata Anne dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Anne, KRL line Bekasi-Cikarang belum bisa beroperasi pada Rabu (29/4/2026) pagi. Layanan direncanakan dapat kembali berjalan secara bertahap hingga lintas Bekasi–Cikarang pada siang hari.