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Perjalanan KRL Tanah Abang-Duri Berangsur Normal Usai Kebakaran di Sekitar Rel

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |10:26 WIB
Perjalanan KRL Tanah Abang-Duri Berangsur Normal Usai Kebakaran di Sekitar Rel
Perjalanan KRL Tanah Abang-Duri Berangsur Normal/Okezone
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JAKARTA - Perjalanan Kereta Commuter Line lintas Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Duri berangsur normal usai kebakaran di area permukiman warga sekitar jalur rel berhasil dipadamkan, Jumat (5/6/2026) pagi.

"Kebakaran di area permukiman warga yang berada di sekitar jalur rel antara Stasiun Tanah Abang–Duri telah selesai proses pemadaman," tulis PT KAI Commuter lewat akun media sosial X resminya.

Saat ini, perjalanan Commuter Line di lokasi tersebut sudah dapat kembali dilalui. KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf resmi atas keterlambatan perjalanan KRL.

"Kami mohon maaf atas keterlambatan perjalanan sehubungan saat ini masih dalam proses penguraian kepadatan di lintas,"tulis isi keterangan tersebut.

"Terima kasih atas kesabaran dan kerja sama rekan Commuters selama proses penanganan berlangsung," tutup keterangan PT KAI Commuter.

 

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