Prabowo Ziarah ke Makam Kakeknya Margono Djojohadikusumo di Banyumas

BANYUMAS - Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di Kompleks Makam Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). Kehadirannya disambut hangat dan penuh antusias warga.

Sejumlah warga yang telah menunggu sejak awal tampak berjejer rapi di sepanjang area makam untuk melihat langsung dan menyampaikan doa.

Dengan senyum hangat, Prabowo menghampiri dan menyempatkan diri menyapa warga, menyalami satu per satu serta menerima doa dan dukungan dari masyarakat. Suasana penuh keakraban dan haru terasa meski di bawah rintik hujan sore Banyumas.

“Pak Prabowo, salim, Pak. Sehat selalu, Pak!” seru para warga dengan antusias.

Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh penting bangsa. Ia adalah salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) serta sosok yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kehadiran Prabowo untuk berziarah menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga sekaligus penghargaan terhadap jasa para pendahulu bangsa.

(Arief Setyadi )

