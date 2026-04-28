Prabowo Ziarah ke Makam Kakeknya Margono Djojohadikusumo di Banyumas

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |19:47 WIB
Prabowo Ziarah ke Makam Kakeknya Margono Djojohadikusumo di Banyumas
Presiden Prabowo Subianto ziarah ke makam kakeknya Margono Djojohadikusumo di Banyumas (Foto: Biro Setpres)
BANYUMAS - Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di Kompleks Makam Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). Kehadirannya disambut hangat dan penuh antusias warga.

Sejumlah warga yang telah menunggu sejak awal tampak berjejer rapi di sepanjang area makam untuk melihat langsung dan menyampaikan doa.

Dengan senyum hangat, Prabowo menghampiri dan menyempatkan diri menyapa warga, menyalami satu per satu serta menerima doa dan dukungan dari masyarakat. Suasana penuh keakraban dan haru terasa meski di bawah rintik hujan sore Banyumas.

“Pak Prabowo, salim, Pak. Sehat selalu, Pak!” seru para warga dengan antusias.

Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh penting bangsa. Ia adalah salah satu pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) serta sosok yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Kehadiran Prabowo untuk berziarah menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga sekaligus penghargaan terhadap jasa para pendahulu bangsa.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/337/3215233/prabowo-rjJI_large.jpg
Prabowo Kunker ke Cilacap Usai Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215031/rocky_gerung-OJPm_large.jpg
Rocky Gerung Spill Isi Percakapannya dengan Prabowo di Istana, Disebut Masih Disiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214968/reshufflle-trLW_large.jpg
Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3214938/mendiktisantek-rjRE_large.jpg
Prabowo Minta Kampus Riset Cari Alternatif Kurangi Ketergantungan LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214844/prabowo-wFQg_large.jpg
Prabowo Hadiri Pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, di Sela Pesta Santap Kari Laksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214540/prabowo_dan_kapolri-tTLk_large.jpg
Prabowo Bertemu 4 Mata dengan Kapolri Selama 1 Jam, Ini yang Dibahas
