HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Hadiri May Day 2026 di Monas, Buruh Tegaskan Tak Ada Anggaran Negara

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |22:18 WIB
JAKARTA - Elemen buruh menegaskan bahwa tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk pelaksanaan perayaan Hari Buruh atau May Day yang digelar di Monas, pada Jumat (1/5/2026). Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah dikonfirmasi akan hadir dalam perayaan tersebut.

"Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian mana pun,"kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

"Tidak ada, tidak ada dana negara dipakai sepeser pun saya tahu persis. Tidak ada, baik kaos, payung dari Presiden, pendirian panggung, konsumsi semuanya,"lanjutnya.

Oleh karena itu, dia menyampaikan kembali tidak ada anggaran negara baik di Kementerian atau lembaga tertentu. Dia menyebut, terselenggarannya perayaan May Day 2026 di Monas ini berkat uluran tangan orang-orang baik yang sayang pada pergerakan buruh Indonesia.

"Jadi pure 100% itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh. Saya pastikan nol dana APBN yang dipakai untuk acara May Day besok," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo ini menjadi bukti bahwa pemerintah berdiri bersama buruh.

 

Berita Terkait
Momen Prabowo Nyanyi Lagu Nasional Bareng Siswa SMA Cilacap
Prabowo Targetkan 288 Ribu Sekolah Tuntas Direvitalisasi pada 2028
Prabowo Bantah Indonesia Gelap: Matanya Burem, Kau Kabur Saja Sana ke Yaman!
Canda Prabowo ke Menteri KP-Kapolri: Enggak Boleh Pingsan Lagi dan Makin Kurus
Prabowo: Pendidikan Adalah Kunci Kebangkitan Bangsa
Prabowo Tinjau Revitalisasi Sekolah dan MBG di SMAN 1 Cilacap
