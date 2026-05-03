Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Video Amien Rais, Pigai: Bukan Kebebasan Berpendapat tapi Diduga Melanggar HAM

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |19:27 WIB
Soal Video Amien Rais, Pigai: Bukan Kebebasan Berpendapat tapi Diduga Melanggar HAM
Menteri HAM Natalius Pigai (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyoroti pernyataan Amien Rais terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Pigai menyebut Amien Rais patut diduga melanggar HAM.

"Pernyataan Pak Amien Rais tidak serta-merta masuk kategori kebebasan berpendapat. Dalam konteks HAM, Pak Amien patut diduga melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata Pigai, Minggu (3/5/2026).

Menurut Pihai, pernyataan Amien Rais tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik biasa. Setidaknya ada empat poin krusial yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam ucapan tersebut.

Pertama, Amien diduga melakukan inhuman treatment atau perlakuan tidak manusiawi berupa serangan verbal yang sengaja menimbulkan tekanan mental non-fisik yang hebat. Kedua, pernyataannya dianggap sebagai inhuman degrading yang merendahkan martabat Prabowo dan Letkol Teddy.

Ketiga, tindakan tersebut dikategorikan sebagai verbal torture atau kekerasan verbal. Terakhir, Amien Rais dinilai melakukan verbal humiliation atau perundungan verbal yang bertujuan untuk mempermalukan dan mengintimidasi secara emosional serta psikologis.

"Saya minta Pak Amien jangan berlindung di balik kebebasan berbicara karena ada batasnya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216162/menkomdigi-OrbA_large.jpg
Menkomdigi Bantah Isu Gugat Video Amien Rais: Hanya Take Down!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/23/337/2251074/tidak-ada-yang-berani-pecat-amien-rais-dari-pan-eBL4ylzsdB.jpg
Tidak Ada yang Berani Pecat Amien Rais dari PAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/05/337/1973687/amien-rais-diminta-jangan-terkesan-menghalangi-kerja-kpk-FbO7OmMKKR.jpg
Amien Rais Diminta Jangan Terkesan Menghalangi Kerja KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/04/337/1906202/usut-kasus-amien-rais-terkait-partai-setan-polisi-akan-panggil-mui-setelah-lebaran-tSXFvLLQLl.jpg
Usut Kasus Amien Rais terkait Partai Setan, Polisi Akan Panggil MUI Setelah Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/08/337/1895984/pan-pertanyakan-alasan-aktivis-98-sebut-amien-rais-pengkhianat-reformasi-2IbP2Nori6.jpg
PAN Pertanyakan Alasan Aktivis 98 Sebut Amien Rais Pengkhianat Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/19/337/1720249/cemarkan-nama-amien-rais-pan-tuntut-kpk-minta-maaf-secara-terbuka-KPIdLVOYVK.jpg
Cemarkan Nama Amien Rais, PAN Tuntut KPK Minta Maaf Secara Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement