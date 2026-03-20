HOME NEWS NASIONAL

Mudik Lebaran 2026, 774.165 Penumpang Menyeberang dari Pelabuhan Merak

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |09:42 WIB
CILEGON - Masa puncak arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak telah berakhir. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo dalam konferensi pers di Dermaga Enam Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Kamis (19/3/2026) malam.

Namun, Heru mengatakan, pihaknya masih akan tetap siaga dan waspada bilamana masih ada masyarakat yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Merak.

“Iya kita katakan untuk puncak arus mudik sudah selesai. Namun demikian, kita terus melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan manakala nanti ada masyarakat yang malam ini masih ingin menyeberang menuju ke Sumatera,” kata Heru.

Dari data yang sudah dihitung, Heru mengungkapkan ada 142.654 penumpang yag telah diseberangkan pada hari terakhir puncak arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak. Jumlah tersebut dicatat pada Kamis dari pukul 00.00 hingga 18.00 WIB. 

Jumlah itu naik 6,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Malam ini dapat kami laporkan bahwa kegiatan arus mudik untuk Lebaran tahun 2026 ini kita catat di tanggal 19 dari pukul 00.00 sampai dengan pukul 18.00 dapat kami laporkan bahwa jumlah penumpang yang sudah menyeberang itu ada 142.654 orang,” ucap dia.

Jika diakumulasi sejak dibukanya angkutan Lebaran di Pelabuhan Merak pada H-10, tercatat 774.165 penumpang diseberangkan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Angka tersebut naik 4,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

 

