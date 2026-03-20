H-1 Lebaran, Arus Mudik Pantura Cirebon Landai

CIREBON - Memasuki H-1 Lebaran, pada Jumat (20/3/2026) pagi, arus mudik di jalur arteri Pantura wilayah Cirebon terpantau landai dibandingkan hari sebelumnya. Jalur Pantura memang masih didominasi pemudik dengan kendaraan roda dua.

1. Arus Mudik di Pantura Cirebon

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Cirebon pada periode pukul 08.45 hingga 09.00 WIB, tercatat sebanyak 547 kendaraan roda dua dan 56 mobil melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah.

Jumlah ini turun signifikan jika dibandingkan periode waktu yang sama pada hari sebelumnya. Pada Kamis (19/3/2026), tercatat sebanyak 1.721 sepeda motor dan 70 mobil melintas di jalur yang sama.

Artinya penurunan jumlah kendaraan roda dua yang melintasi jalur Pantura Cirebon menuju Jawa Tengah berkurang setengahnya. Penurunan ini mengindikasikan volume kendaraan di jalur arteri Pantura mulai berkurang setelah sebelumnya meningkat pada masa puncak arus mudik.

Sementara kondisi lalu lintas di jalur Pantura terpantau tetap lancar. Kendaraan yang melintas masih didominasi pemudik sepeda motor, meskipun jumlahnya tidak sebanyak hari sebelumnya.

Berkurangnya jumlah kendaraan ini juga diduga karena pemudik sudah tiba di kampung halaman masing-masing. Selain itu juga diduga karena berkurangnya tekanan akibat rekayasa lalu lintas one way di jalan tol.

Dengan kondisi ini, kepadatan di jalur arteri Pantura pun mulai berangsur normal dibandingkan hari-hari sebelumnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.