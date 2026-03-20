HOME NEWS NUSANTARA

Penuhi Keinginan Anak, Pasutri Muda Mudik Naik Motor Tangerang-Brebes

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |04:09 WIB
Penuhi Keinginan Anak, Pasutri Muda Mudik Naik Motor Tangerang-Brebes
Penuhi Keinginan Anak, Pasutri Muda Mudik Naik Motor Tangerang-Brebes (Mei Sada)
CIREBON - Di tengah padatnya arus mudik Lebaran, ada kisah unik datang dari seorang pemudik asal Tangerang. Sepasang suami istri memilih menempuh perjalanan jauh ke Brebes dengan sepeda motor bersama anaknya yang masih berusia empat tahun.

Ririn, sang ibu, mengaku ini bukan kali pertama dirinya mudik dengan motor sambil membawa anak. Ini menjadi tahun keduanya mudik menggunakan motor, sejak sang anak berusia 3 tahun.

Berbeda dari kebanyakan pemudik yang memilih transportasi umum, Ririn justru punya alasan tersendiri. Selain faktor menghemat biaya, ia dan suami memutuskan mudik naik motor karena didorong oleh keinginan sang anak yang lebih nyaman dan senang bepergian menggunakan motor.

“Anak saya lebih suka petualangan naik motor. Jadi kita ikuti maunya anak,” ujar Ririn saat ditemui di SPBU Pekiringan Cirebon, Kamis (19/3/2026).

Namun, perjalanan jauh dengan anak kecil tentu bukan tanpa tantangan. Ririn mengaku harus lebih sering berhenti di perjalanan untuk memastikan kondisi anak tetap nyaman, mulai dari sekadar istirahat hingga memastikan kebutuhan dasar seperti makan dan ke toilet terpenuhi.

Berita Terkait
Pemudik Meninggal dalam Perjalanan, Kemenhub Pastikan Pemulangan Jenazah
Tol Jakarta-Cikampek Macet Parah, meski Contraflow Diterapkan
Tol Jakarta-Cikampek Macet, Lajur Contraflow Ditambah di KM 48-66
Puncak Mudik Lebaran, Polri Klaim Lalu Lintas Tetap Terkendali
H-2 Lebaran, Jalur Arteri Menuju Pelabuhan Merak Macet
Mudik Lebaran 2026, Pelabuhan Merak Padat sejak Dini Hari
