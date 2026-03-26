Masa WFA, Lalin Lintas di Jakarta Masih Ramai Lancar Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |11:05 WIB
Masa WFA, Lalin Lintas di Jakarta Masih Ramai Lancar Hari Ini
Lalin di Jakarta ramai lancar (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA - Arus lalu lintas di sejumlah wilayah Jakarta terpantau ramai lancar selama penerapan Work From Anywhere (WFA) pada arus balik Lebaran 2026.

Berdasarkan pantauan pada Kamis (26/3/2026), arus lalu lintas di sekitar Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat terlihat ramai lancar, dan pengendara tidak mengalami kepadatan.

Di Sarinah, MH Thamrin, lalu lintas juga terpantau ramai lancar tanpa terdengar suara klakson yang menandakan kemacetan. Begitu pula di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, kondisi lalu lintas tetap lancar di tengah penerapan WFA.

Sebagai informasi, aturan WFA untuk ASN tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Sementara itu, ketentuan bagi pekerja swasta diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/11/2026 tentang Pelaksanaan Kerja dari Lokasi Lain pada Masa Libur Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penerapan WFA bertujuan mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Harapannya, pemberlakuan WFA dapat mendorong masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal sehingga pergerakan orang tidak terkonsentrasi pada satu

(Arief Setyadi )

