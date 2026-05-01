Macet Parah di Jalan Medan Merdeka Selatan Imbas Hari Buruh, Pengendara Angkat Motor Putar Arah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |11:16 WIB
Macet Parah di Jalan Medan Merdeka Selatan Imbas Hari Buruh, Pengendara Angkat Motor Putar Arah
Macet Parah di Jalan Medan Merdeka Selatan Imbas Hari Buruh/Okezone
JAKARTA – Puluhan ribu buruh memadati area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, sehingga menyebabkan sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan parah, Jumat (1/5/2026). Mereka menghadiri Hari Buruh Internasional.

Pantauan Okezone, kemacetan panjang terlihat di Jalan Medan Merdeka Selatan tepatnya di depan Balai Kota yang mengarah ke Stasiun Gambir.

Sementara, ruas Jalan Medan Merdeka Selatan dipenuhi puluhan bus pengangkut buruh dan iring-iringan sepeda motor peserta aksi. Arus lalu lintas yang mengarah ke Stasiun Gambir bahkan nyaris tidak bergerak akibat kepadatan volume kendaraan.

Kondisi itu membuat pengendara motor tak kuat berlama-lama bertahan di kemacetan tersebut. Sejumlah pengendara motor nekat mencari jalan keluar dengan cara putar balik.

Mereka terlihat mengangkat kendaraannya ke atas trotoar yang cukup tinggi. Para pengendara tampak saling tolong-menolong dengan mengangkat bagian depan roda motor agar bisa naik ke trotoar dan berpindah arah.

Setelah berhasil berpindah ke arah sebaliknya, pengendara langsung melaju dengan cepat karena arus lalu lintas menuju Patung Kuda terlihat lebih lengang. Sebagai pengendara yang berhasil juga mencari parkir di sekitar Jalan yang lenggang, untuk melanjutkan aksi May Day.

 

