Hari Buruh, Prabowo Akan Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Prabowo mengatakan peresmian akan dilakukan dalam bulan Mei ini.

"Bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk Jawa Timur unruk meresmikan museum perjuangan buruh yang diberi nama Museum Marsinah," kata Prabowo dalam acara Hari Buruh atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan Marsinah telah ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional. "Kita telah mengangkat ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional," tegasnya.

Sebelumnya, aktivis buruh Marsinah resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada Senin (10/11/2025). Penganugerahan tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Pengumuman penyampaian disampaikan Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025.