Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Buruh, Prabowo Akan Resmikan Museum Marsinah di Nganjuk

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |10:31 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Prabowo mengatakan peresmian akan dilakukan dalam bulan Mei ini.

"Bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk Jawa Timur unruk meresmikan museum perjuangan buruh yang diberi nama Museum Marsinah," kata Prabowo dalam acara Hari Buruh atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan Marsinah telah ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional. "Kita telah mengangkat ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional," tegasnya.

Sebelumnya, aktivis buruh Marsinah resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada Senin (10/11/2025). Penganugerahan tersebut dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Pengumuman penyampaian disampaikan Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK Tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215795/prabowo-vh1w_large.jpg
Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Kerja Sama dengan Pengusaha Serakah dan Brengsek!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/337/3215784/prabowo-eTqM_large.jpg
Prabowo Naik Maung Hadiri May Day di Monas, Disambut Ribuan Massa Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215576/presiden_prabowo_subianto-J0f7_large.jpg
Presiden Prabowo Bakal Sampaikan Taklimat saat Apel Dansat TNI 2026 di Unhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215551/prabowo-aSfk_large.jpg
Prabowo: Banyak Negara Lain Belajar Program MBG ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215547/prabowo-bX5n_large.jpg
Ketika Prabowo Ingin Panjang Umur demi Saksikan Indonesia Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215522/buruh-6O0M_large.jpg
Prabowo Akan Hadiri May Day 2026 di Monas, Buruh Tegaskan Tak Ada Anggaran Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement