Ini Isi Taklimat 3 Jam Prabowo ke Komandan Satuan TNI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat selama 3 jam kepada para Komandan Satuan (Dansat) TNI Tahun 2026 dalam sebuah acara yang digelar di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas personel angkatan darat, laut dan udara dengan latar belakang pimpinan TNI dari tingkat tertinggi hingga level komando satuan di seluruh Indonesia, mulai dari para Kepala Staf Angkatan hingga Komandan Satuan setingkat Komandan Batalyon.

“Bapak Presiden memberikan taklimat sekitar 3 jam, kemudian sesi tanya jawab dilanjutkan dengan foto bersama dengan 50 kelompok satuan TNI,” kata Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo, kata Seskab Teddy, menegaskan bahwa Komandan Satuan TNI adalah garda terdepan bangsa yang harus bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin agar Dansat TNI bisa bermanfaat dan berdampak untuk rakyat Indonesia.

“Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Komandan Satuan adalah benteng dan garda terdepan bangsa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk itu hadirlah dengan memberi manfaat dan dampak yang baik untuk rakyat,” kata Seskab Teddy.

Sementara itu, Seskab Teddy mengatakan bahwa sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dan sempat memberikan pengarahan terkait program pemerintah antara lain mengenai ketahanan pangan, air dan energi, pengendalian inflasi daerah, kampung nelayan, koperasi desa, MBG, serta penanganan bencana dengan cepat.