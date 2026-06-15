Prabowo: Indonesia-Jerman Kompak Dorong Perdamaian dan Stabilitas Global

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan, komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global di tengah meningkatnya berbagai konflik internasional.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia dan Jerman sepakat mengedepankan diplomasi, dialog, dan kerja sama internasional sebagai upaya menjaga perdamaian dunia.

"Presiden Steinmeier dan saya sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan. Dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global," kata Prabowo.

Prabowo menilai Jerman memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan dunia dan mendorong terciptanya tatanan internasional yang damai. Karena itu, Indonesia memandang kemitraan dengan Jerman dan kawasan Eropa sebagai hal yang sangat penting.

"Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting," ujarnya.