Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Indonesia-Jerman Kompak Dorong Perdamaian dan Stabilitas Global

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |20:05 WIB
Prabowo: Indonesia-Jerman Kompak Dorong Perdamaian dan Stabilitas Global
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan, komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global di tengah meningkatnya berbagai konflik internasional.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia dan Jerman sepakat mengedepankan diplomasi, dialog, dan kerja sama internasional sebagai upaya menjaga perdamaian dunia.

"Presiden Steinmeier dan saya sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan. Dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global," kata Prabowo.

Prabowo menilai Jerman memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan dunia dan mendorong terciptanya tatanan internasional yang damai. Karena itu, Indonesia memandang kemitraan dengan Jerman dan kawasan Eropa sebagai hal yang sangat penting.

"Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224689//prabowo-W9IY_large.jpg
Prabowo Ajak Jerman Investasi Hilirisasi hingga Kendaraan Listrik di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224683//prabowo-yClz_large.jpg
Bertemu Prabowo, Presiden Jerman Singgung Deklarasi Jakarta Tahun 2012
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224655//presiden_prabowo_subianto-Tsb3_large.jpg
Prabowo: Indonesia Ingin Perluas Penempatan Tenaga Kerja di Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224643//presiden_prabowo_subianto-gOBL_large.jpg
Prabowo: Indonesia dan Jerman Sepakat Konflik Harus Diselesaikan Lewat Perundingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224630//presiden_prabowo_subianto-9qts_large.jpg
Bertemu Presiden Jerman, Prabowo Dorong Percepatan IEU-CEPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/338/3224629//polisi_rekayasa_lalu_lintas-2Jou_large.jpg
Kunjungan Presiden Jerman ke Jakarta, Polisi Terapkan Rekayasa Lalin Situasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement