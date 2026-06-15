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Prabowo Terima Telepon Mahmoud Abbas: Indonesia Berdiri Bersama Palestina!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |20:44 WIB
Prabowo Terima Telepon Mahmoud Abbas: Indonesia Berdiri Bersama Palestina!
Prabowo Terima Telepon Mahmoud Abbas (foto: Instagram Seskab)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Senin (15/6/2026) malam. 

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan terkini di Palestina serta dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa Presiden Mahmoud Abbas mengapresiasi konsistensi dukungan nyata Indonesia kepada rakyat Palestina.

"Presiden Mahmoud Abbas juga menyampaikan harapannya agar Indonesia terus memainkan peran aktif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina," tulis Teddy.

Menurut Abbas, suara dan kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo memiliki arti penting serta mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional.

Selama ini, Prabowo dikenal konsisten memberikan dukungan kepada Palestina, termasuk sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Bentuk dukungan tersebut antara lain pengiriman bantuan logistik melalui jalur udara dan laut, pengiriman kapal rumah sakit dan tenaga kesehatan, pemberian kesempatan kepada 100 anak Palestina untuk menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan, serta dukungan diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional.

 

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