Prabowo Akan Hadiri May Day 2026, Ribuan Buruh Padati Kawasan Monas

JAKARTA - Ribuan buruh dari berbagai elemen mulai memadati Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, untuk memeriahkan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026). Perayaan kali ini juga bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Pantauan Okezone di lokasi, ribuan buruh telah memadati kawasan Monas tampak meriah dan penuh semangat.

Atribut aksi berupa bendera-bendera berukuran besar milik Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan berbagai organisasi buruh lainnya terlihat berkibar di sepanjang area Monas.

Ribuan buruh juga tampak mengenakan kaos dengan bertuliskan "May Day" maupun "Hari Buruh Nasional" khas organisasi masing-masing terus berdatangan di kawasan jantung Jakarta tersebut.

Sementara itu, sepanjang jalan dari Istana Kepresidenan menuju kawasan Monas juga tampak bus-bus yang membawa buruh tampak terparkir di pinggir-pinggir jalan.