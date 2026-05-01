Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Naik Maung Hadiri May Day di Monas, Disambut Ribuan Massa Buruh

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |09:07 WIB
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menaiki mobil Maung Garuda RI-1 tiba di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, untuk menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026).

Pantauan Okezone, tampak Presiden Prabowo mengenakan baju safari lengkap dengan topi berwarna cokelat tiba di kawasan Monas sekitar pukul 08.40 WIB. Prabowo tampak melambaikan tangan kepada ribuan buruh yang hadir di atas sunroof mobil Maung.

Presiden Prabowo pun langsung disambut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, hingga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Kedatangan Prabowo tersebut juga disambut meriah oleh. Para buruh. Tak hanya itu, grup band Tipe-X turut menyambut kedatangan Prabowo dengan lagu andalannya "Kamu Ngga Sendirian".

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement