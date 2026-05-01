Prabowo Naik Maung Hadiri May Day di Monas, Disambut Ribuan Massa Buruh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menaiki mobil Maung Garuda RI-1 tiba di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, untuk menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Jumat (1/5/2026).

Pantauan Okezone, tampak Presiden Prabowo mengenakan baju safari lengkap dengan topi berwarna cokelat tiba di kawasan Monas sekitar pukul 08.40 WIB. Prabowo tampak melambaikan tangan kepada ribuan buruh yang hadir di atas sunroof mobil Maung.

Presiden Prabowo pun langsung disambut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, hingga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Kedatangan Prabowo tersebut juga disambut meriah oleh. Para buruh. Tak hanya itu, grup band Tipe-X turut menyambut kedatangan Prabowo dengan lagu andalannya "Kamu Ngga Sendirian".