Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Motor dan Puluhan Bus Menuju Monas Hadiri Hari Buruh, Lalu Lintas Macet Parah!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |08:15 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kemacetan parah terjadi di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) pagi. Kepadatan kendaraan ini akibat membludaknya para peserta aksi May Day yang hendak ke Monumen Nasional (Monas).

Pantauan Okezone, nampak puluhan bus yang mengangkut rombongan buruh mengular di sepanjang ruas Jalan tersebut. Kepadatan diperparah dengan iring-iringan kendaraan roda dua yang turut memenuhi ruas Jalan Kramat Kwitang.

Para peserta aksi yang menggunakan sepeda motor bahkan terlihat menepi di trotoar ruas Jalan tersebut. Mereka terlihat tengah menunggu rombongan lain agar bisa berangkat bersama-sama ke Monas.

Peserta aksi mayoritas terlihat mengenakan kaos bertuliskan 'May Day'. Ada juga yang membawa bendera hingga hiasan ikat kepala.

Sekadar informasi, kegiatan Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 dipusatkan di kawasan Monas Jakarta Pusat. Untuk mengamankan aksi tersebut sebanyak 24.980 personel gabungan bakal dikerahkan ke lokasi.

Jumlah petugas yang dikerahkan terbagi terdiri dari 15.575 personel Polri, 6.003 personel TNI, 1.002 personel dari Pemprov DKI, 400 personel Pamdal, dan 2.000 Sabuk Kamtibmas.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215778/buruh-YMyZ_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement