Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Kerja Sama dengan Pengusaha Serakah dan Brengsek!

Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Kerja Sama dengan Pengusaha Serakah dan Brengsek!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya membela kepentingan negara dan rakyat, termasuk dengan menyoroti potensi penyimpangan yang melibatkan pejabat publik dan pelaku usaha.

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Prabowo mengingatkan agar pejabat yang diberi kepercayaan oleh rakyat tidak menyalahgunakan kewenangannya.

"Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha brengsek, dengan pengusaha-pengusaha serakah," tegas Prabowo, Jumat (1/5/2026).

Namun demikian, ia menekankan bahwa tidak semua pengusaha memiliki karakter demikian. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang justru berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

"Tapi saya mengajak kita dewasa, tidak semua pengusaha serakah, banyak yang bekerja dengan baik, banyak, kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. jangan kita benci sama orang kaya, tapi kalau kaya-nya ngerampok," tegas Prabowo.