Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Kerja Sama dengan Pengusaha Serakah dan Brengsek!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |10:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya membela kepentingan negara dan rakyat, termasuk dengan menyoroti potensi penyimpangan yang melibatkan pejabat publik dan pelaku usaha.

Dalam  peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Prabowo mengingatkan agar pejabat yang diberi kepercayaan oleh rakyat tidak menyalahgunakan kewenangannya.

"Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha brengsek, dengan pengusaha-pengusaha serakah," tegas Prabowo, Jumat (1/5/2026).

Namun demikian, ia menekankan bahwa tidak semua pengusaha memiliki karakter demikian. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang justru berperan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

"Tapi saya mengajak kita dewasa, tidak semua pengusaha serakah, banyak yang bekerja dengan baik, banyak, kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. jangan kita benci sama orang kaya, tapi kalau kaya-nya ngerampok," tegas Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement