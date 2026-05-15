Long Weekend, Ragunan Dipadati 13 Ribu Pengunjung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:03 WIB
Long Weekend, Ragunan Dipadati 13 Ribu Pengunjung
JAKARTA - Ragunan menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Tak terkecuali pada momen libur long weekend kenaikan Isa Almasih saat ini.

1. Dipadati 13.612 Pengunjung

"Berdasarkan data pukul 12.30 WIB, sudah ada sebanyak 13.612 pengunjung yang datang," ujar Humas Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Wahyudi Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, jumlah tersebut bakal terus meningkat seiring waktu berjalan hingga operasional Ragunan tutup. Dibandingkan hari biasanya, jumlah pengunjung Ragunan meningkat.

Wahyudi menambahkan, pada libur long weekend kenaikan Isa Almasih, kawasan Ragunan telah ramai didatangi pengunjung. Mereka datang untuk berwisata dan saat pagi tak sedikit pengunjung datang untuk berolahraga.

Kenaikan jumlah pengunjung tersebut telah terjadi sejak Kamis, 14 Mei 2026. "Pada tanggal 14 Mei 2026, pengunjung yang datang sebanyak 39.470 orang, yang mana meningkat signifikan dibandingkan hari biasa," katanya. 
 

