Long Weekend, KAI Daop 1 Jakarta Catat 142.147 Tiket Ludes Terjual

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat okupansi sementara perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) selama masa libur panjang Kenaikan Yesus Kristus mencapai 58 persen.

1. 142.147 Tiket Terjual

Hingga Jumat (15/5/2026) pukul 08.00 WIB, sebanyak 142.147 tiket KAJJ telah terjual dari total kapasitas 242.169 tempat duduk yang tersedia untuk periode 13-18 Mei 2026.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, angka okupansi masih berpotensi meningkat karena penjualan tiket masih berlangsung.

“Selama periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus, KAI Daop 1 Jakarta telah mempersiapkan sarana, pelayanan, serta operasional perjalanan kereta api secara optimal guna memastikan perjalanan pelanggan berlangsung aman, nyaman, dan tepat waktu. Hingga saat ini, animo masyarakat menggunakan kereta api masih cukup tinggi,” ujar Franoto Wibowo. Jumat (15/5/2026).

Untuk mendukung mobilitas masyarakat selama long weekend, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan KA reguler jarak jauh setiap hari dan menambah sembilan perjalanan KA tambahan. Delapan KA tambahan diberangkatkan dari Stasiun Gambir. Sementara satu KA tambahan berangkat dari Stasiun Pasar Senen.

Dari total kapasitas yang tersedia, kelas eksekutif menyediakan 118.447 tempat duduk dengan penjualan mencapai 57.523 tiket. Sementara kelas ekonomi komersial menyediakan 101.888 tempat duduk dengan penjualan sebanyak 61.423 tiket.

Kelas ekonomi PSO tercatat hampir penuh dengan penjualan 21.777 tiket dari kapasitas 21.804 tempat duduk yang tersedia.

Pada Jumat (15/5/2026), volume keberangkatan penumpang dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 22.548 pelanggan, sedangkan volume kedatangan tercatat sebanyak 20.547 pelanggan.

Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi sebanyak 8.936 pelanggan, disusul Stasiun Gambir 7.498 pelanggan, Stasiun Bekasi 2.958 pelanggan, dan Stasiun Jatinegara 1.540 pelanggan.