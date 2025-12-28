Arus Balik Libur Natal, 168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek

JAKARTA – PT Jasa Marga mencatat ribuan kendaraan mulai kembali ke Jabotabek pada H+2 libur Hari Raya Natal 2025 atau Sabtu 27 Desember pukul 06.00 WIB sampai Minggu (28/12/2025) pukul 06.00 WIB. Dari angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) utama, sebanyak 168.614 kendaraan kembali ke Jabotabek.

“Arus lalu lintas yang kembali ke wilayah Jabotabek terlihat mulai meningkat dengan total sebanyak 168.614 kendaraan,” kata Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dalam keterangannya, Minggu.

Rivan menyampaikan, total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 15,66% jika dibandingkan lalin normal sebanyak 145.778 kendaraan. Mayoritas kendaraan yang kembali ke Jabotabek berasal dari arah timur.

“Mayoritas sebanyak 78.835 kendaraan (46,75%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 45.815 kendaraan (27,17%) dari arah Barat (Merak), dan 43.964 kendaraan (26,07%) dari arah Selatan (Puncak),” sambungnya.

Berikut rincian distribusi lalin sebagai berikut:

1. Arah Timur (Trans Jawa & Bandung)

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta–Cikampek, dengan jumlah 36.301 kendaraan, meningkat sebesar 28,70% dari lalin normal.

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 42.534 kendaraan, meningkat sebesar 32,05% dari lalin normal.