Polda Metro Jaya Kerahkan 6.802 Personel untuk Pengamanan Mudik Lebaran

JAKARTA – Polda Metro Jaya mengerahkan 6.802 personel dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026, melalui Operasi Ketupat Jaya 2026. Ribuan personel tersebut disiagakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pihaknya juga mendirikan 68 pos pengamanan (Pos Pam) dan pos pelayanan (Pos Yan). Personel yang dikerahkan berasal dari jajaran Polres hingga Polsek di bawah Polda Metro Jaya.

“Pengamanan arus mudik Lebaran dalam Operasi Ketupat Jaya 2026, Polda Metro Jaya menurunkan 6.802 personel untuk pengamanan arus mudik dan arus balik,” ujar Budi, Jumat (13/3/2026).

Budi menambahkan, ribuan personel tersebut tidak hanya memberikan informasi terkait kondisi lalu lintas, kepadatan kendaraan, maupun jalur alternatif. Polisi juga menyiapkan pos-pos bagi pemudik yang membutuhkan tempat istirahat.

“Bukan hanya memberikan informasi terkait arus lalu lintas, kepadatan, dan jalur alternatif, tetapi juga menyiapkan pos bagi pengemudi yang kelelahan, mengantuk, atau mengalami kendala seperti ban bocor agar bisa beristirahat,” jelasnya.