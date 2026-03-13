Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Jaya Kerahkan 6.802 Personel untuk Pengamanan Mudik Lebaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |19:30 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polda Metro Jaya mengerahkan 6.802 personel dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik Idulfitri 2026, melalui Operasi Ketupat Jaya 2026. Ribuan personel tersebut disiagakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, pihaknya juga mendirikan 68 pos pengamanan (Pos Pam) dan pos pelayanan (Pos Yan). Personel yang dikerahkan berasal dari jajaran Polres hingga Polsek di bawah Polda Metro Jaya.

“Pengamanan arus mudik Lebaran dalam Operasi Ketupat Jaya 2026, Polda Metro Jaya menurunkan 6.802 personel untuk pengamanan arus mudik dan arus balik,” ujar Budi, Jumat (13/3/2026).

Budi menambahkan, ribuan personel tersebut tidak hanya memberikan informasi terkait kondisi lalu lintas, kepadatan kendaraan, maupun jalur alternatif. Polisi juga menyiapkan pos-pos bagi pemudik yang membutuhkan tempat istirahat.

“Bukan hanya memberikan informasi terkait arus lalu lintas, kepadatan, dan jalur alternatif, tetapi juga menyiapkan pos bagi pengemudi yang kelelahan, mengantuk, atau mengalami kendala seperti ban bocor agar bisa beristirahat,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement