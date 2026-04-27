Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dalami Kasus 2 PRT Loncat di Benhil, Polisi Selidiki Dugaan Penyekapan hingga TPPO

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |18:02 WIB
Dalami Kasus 2 PRT Loncat di Benhil, Polisi Selidiki Dugaan Penyekapan hingga TPPO
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Dua pekerja rumah tangga (PRT) berinisial R dan D nekat meloncat dari kamar kos majikannya di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, hingga membuat salah satunya, R, tewas. Polisi kini mendalami dugaan penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus tersebut.

“Saat ini penanganannya masih berjalan. Penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana yang ada, dengan pasal yang diterapkan antara lain terkait penyekapan, TPPO, dan eksploitasi terhadap anak,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Budi menerangkan, pihaknya sudah mengamankan rekaman CCTV hingga autopsi korban meninggal. 9 saksi juga sudah diperiksa, termasuk PRT yang selamat hingga majikan.

“Pemeriksaan terhadap 9 orang saksi antara lain pemberi kerja, penjaga rumah, sopir, penyalur, dan saksi-saksi lainnya termasuk juga korban yang selamat,” ujar dia.

Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu (22/4) malam. PRT berinisial R (15) tewas dalam insiden tersebut, sementara satu lainnya, D (30), terluka. Berdasarkan penyelidikan sementara, korban nekat loncat lantaran tak betah bekerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3214945//viral-zGpF_large.jpg
Kasus PRT Tewas di Benhil, Terduga Pelaku Harus Segera Ditahan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/338/3214691//penangkapan_sabu-y5bs_large.jpg
Pengedar Sabu Berkode Ditangkap di Jakbar, Barang Bukti 188,91 Gram Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214539//kabid_humas_polda_metro_jaya-bcLy_large.jpg
Polisi Dalami Kasus 2 PRT Loncat dari Lantai 4 Gara-Gara Majikannya Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214571//garis_polisi-xfPv_large.jpg
PRT yang Tewas Loncat dari Lantai 4 Kosan di Benhil Berusia 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214452//mayat-NRor_large.jpg
Polisi Bakal Periksa Agen Penyalur 2 PRT Loncat dari Kos Majikan di Benhil Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214409//mayat-0LBv_large.jpg
Kondisi PRT yang Lompat dari Kamar Kos Majikan di Benhil, Polisi: Tangannya Patah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement