Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ade Darmawan Surati Dirkrimum Polda Metro, Minta Roy Suryo Cs Segera Ditahan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |19:30 WIB
Ade Darmawan Surati Dirkrimum Polda Metro, Minta Roy Suryo Cs Segera Ditahan
Ade Darmawan Minta Roy Suryo Cs Segera Ditahan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Ade Darmawan, mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (9/6/2026). Kedatangannya untuk menyampaikan surat kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, agar segera melakukan pelimpahan tahap II kasus dugaan ijazah palsu Jokowi serta menahan Roy Suryo dan pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini kami datang untuk menghadap penyidik atau pimpinan penyidik untuk menanyakan, pertama kapan dilakukan tahap dua. Kedua, memberikan surat permohonan untuk dilakukan penahanan," ujar Ade kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut Ade, dalam perkara pidana serupa, tersangka semestinya dapat dikenakan penahanan sesuai pertimbangan penyidik. Ia menyoroti Roy Suryo yang telah berstatus tersangka namun hingga kini belum ditahan.

"Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Parahnya lagi, Roy Suryo adalah mantan narapidana yang notabene melakukan tindak pidana berulang dengan kasus sejenis. Seluruh aparat penegak hukum, baik pengacara, jaksa maupun kepolisian, saya tidak mengerti apa yang ada dalam benak mereka. Tindak pidana berulang itu dilakukan dengan jenis yang sama dan residivis seharusnya menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum," tuturnya.

Ia menambahkan, Roy Suryo masih terus menyampaikan tudingan terhadap Jokowi melalui media massa maupun media sosial. Karena itu, pihaknya menilai perlu adanya langkah tegas dari aparat penegak hukum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223568//viral-5pYS_large.jpg
Roy Suryo Resmi Laporkan Lechumanan dan Rismon Sianipar ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223523//zainal_arifin-4lJG_large.jpg
2 Jam Diperiksa Polisi, Ketum YLBHI Ditanya Soal Pembentukan Tim Investigasi Kasus Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223475//ylbhi-qJ8S_large.jpg
Polisi Periksa Ketum YLBHI Terkait Kasus Penyiraman Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/338/3223166//tilang-59Ce_large.jpg
Operasi Patuh Jaya Dimulai Hari Ini, Berikut 10 Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223072//roy_suryo-gJrY_large.jpg
Roy Suryo 'Sentil' Rismon Sianipar Gegara Ungkit Kasus Panci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/337/3223062//anggota_tim_kuasa_hukum_roy_suryo_abdul_gafur_sangadji-n43o_large.jpg
Bantah Berkas Sudah P21, Kubu Roy Suryo Sebut Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Disidangkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement