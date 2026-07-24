Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dokter Tifa Siapkan 2.000 Pertanyaan untuk Jokowi Jika Sidang Berlanjut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |07:05 WIB
Dokter Tifa Siapkan 2.000 Pertanyaan untuk Jokowi Jika Sidang Berlanjut
Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.
A
A
A

JAKARTA – Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menegaskan tidak akan menempuh penyelesaian melalui restorative justice (RJ) terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, sikap tersebut tidak berubah sejak awal dan ia menilai tidak ada alasan baginya untuk menyampaikan permintaan maaf.

"Dan berkali-kali juga kami sampaikan menolak RJ. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf. Karena apa? Bukti-bukti ini, 700 dokumen ini sudah kami pelajari," jelas Tifa dalam program INTERUPSI di iNews, Kamis (23/7/2026).

Menurut Tifa, apabila perkara ini berlanjut ke persidangan, justru Jokowi yang akan menghadapi konsekuensinya. Sebab, kata dia, Jokowi berstatus sebagai saksi pelapor sehingga wajib hadir dalam setiap agenda persidangan.

"Justru saya selalu bilang, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu pada persidangan karena beliau saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir," ujarnya.

Tifa mengaku telah menyiapkan lebih dari 2.000 pertanyaan untuk diajukan kepada Jokowi apabila persidangan berlanjut. Ribuan pertanyaan tersebut disusun berdasarkan 709 dokumen yang telah dikumpulkan terkait perkara ijazah Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231913//viral-0hBN_large.jpg
Eksepsi Diterima, Dokter Tifa Simpan 709 Dokumen Bukti Kejanggalan Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231877//jokowi-nTRf_large.jpg
Jokowi Hadir Pekan Depan di Persidangan jika Eksepsi Dokter Tifa Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231870//roy_suryo-lrF1_large.jpg
Eksepsi Dokter Tifa Diterima PN Jaktim, Roy Suryo: Semestinya Berlaku Juga untuk Kasus Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231849//viral-TDdW_large.jpg
Ini Penjelasan Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231841//eksepsi_dokter_tifa_dikabulkan_majelis_hakim-6emy_large.jpg
Mengapa Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan Majelis Hakim? Ini Pertimbangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231815//dokter_tifa-nXBW_large.jpg
Eksepsinya Dikabulkan, Dokter Tifa Tegaskan Tetap Berjuang Bongkar Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement