Dokter Tifa Siapkan 2.000 Pertanyaan untuk Jokowi Jika Sidang Berlanjut

JAKARTA – Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menegaskan tidak akan menempuh penyelesaian melalui restorative justice (RJ) terkait kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, sikap tersebut tidak berubah sejak awal dan ia menilai tidak ada alasan baginya untuk menyampaikan permintaan maaf.

"Dan berkali-kali juga kami sampaikan menolak RJ. Sebab apa? Tidak ada yang perlu saya mintakan maaf. Karena apa? Bukti-bukti ini, 700 dokumen ini sudah kami pelajari," jelas Tifa dalam program INTERUPSI di iNews, Kamis (23/7/2026).

Menurut Tifa, apabila perkara ini berlanjut ke persidangan, justru Jokowi yang akan menghadapi konsekuensinya. Sebab, kata dia, Jokowi berstatus sebagai saksi pelapor sehingga wajib hadir dalam setiap agenda persidangan.

"Justru saya selalu bilang, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu pada persidangan karena beliau saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir," ujarnya.

Tifa mengaku telah menyiapkan lebih dari 2.000 pertanyaan untuk diajukan kepada Jokowi apabila persidangan berlanjut. Ribuan pertanyaan tersebut disusun berdasarkan 709 dokumen yang telah dikumpulkan terkait perkara ijazah Jokowi.