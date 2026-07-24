Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Ciduk 2 Pelaku TPPO Jaringan Indonesia-Libya, Korbannya Mencapai 105 Orang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |18:05 WIB
Polisi Ciduk 2 Pelaku TPPO Jaringan Indonesia-Libya, Korbannya Mencapai 105 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Dua pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan Indonesia-Libya bernama Risnawati alias Ica dan Dede Yousoef alias DY berhasil diciduk pihak kepolisian. Kedua tersangka telah menipu 105 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) dengan menjanjikan akan memberangkatkan mereka untuk bekerja di Turki. Namun, para korban akhirnya justru dikirim ke Libya, di mana mereka mengalami kekerasan dan tidak diberikan upah yang layak.

"Dugaan TPPO bermodus rekrut dan pemberangkatan calon PMI secara nonprosedural. Para korban dijanjikan bekerja sebagai ART di Turki berpenghasilan Rp7 juta per bulan, tetapi justru ditempatkan di Libya secara nonprosedural dan mengalami eksploitasi, seperti tidak menerima upah, kekerasan, ancaman, penahanan paspor, pembatasan kebebasan, serta jam kerja tinggi tanpa mendapat istirahat," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Menurut Budi, dalam proses pengungkapan kasus itu, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan BP3MI dan Kemenlu RI. Kedua pelaku dikenakan Pasal 455 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 4 juncto Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menerangkan bahwa pengungkapan kasus ini tak lepas dari video viral korban dugaan TPPO di Libya yang meminta Presiden RI memulangkan dirinya ke Indonesia. Pasalnya, korban mengalami dugaan kekerasan hingga tidak diberi upah.

"Kami melakukan pendalaman dan selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap jaringan yang diduga memperdagangkan warga negara Indonesia ke luar negeri secara ilegal. Sudah terbit laporan polisi tertanggal 3 Juli 2024," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232114//dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-QIZW_large.jpg
Polisi Sebut Sudah Periksa 10 Saksi di Kasus Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan Hotman Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/338/3232045//rekaman_cctv_pengemudi_alphard_arogan_di_bundaran_hi-mETP_large.jpg
Polisi Akan Panggil Pengemudi Alphard dan Satpam yang Cekcok di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/338/3231976//kapal_basarnas_terbakar_di_muara_baru-8k1G_large.jpg
Kapal Milik Basarnar Terbakar di Muara Baru, Polda Metro Gelar Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231513//hotman_paris_hutapea-svI9_large.jpg
Polda Metro Jaya Akan Panggil Hotman Paris Terkait Laporan Dugaan Rendahkan Profesi Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231364//hotman_paris_hutapea-Qz1i_large.jpg
Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Dugaan Penghinaan terhadap Wartawan oleh Hotman Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231161//roy_suryo-MUwx_large.jpg
Polda Metro Hormati Putusan PN Jaksel Tolak Praperadilan Kedua Roy Suryo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement