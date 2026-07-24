Mobil Berhenti Mendadak, 4 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Terowongan Tol Pasar Rebo

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan empat mobil terjadi di ruas Tol JORR KM 30.800 B, kolong Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (24/7/2026). Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Reiki Indra Brata Manggala mengatakan, pemicunya adalah sebuah kendaraan yang belum diketahui identitasnya berhenti secara mendadak di lajur 3.

“Menurut pengemudi kendaraan paling depan, Toyota Innova bernopol F 1263 LT, ada kendaraan yang tidak diketahui nomor polisinya berhenti mendadak sehingga kendaraan tersebut kehilangan kendali karena tidak dapat menjaga jarak,” kata Reiki.

Akibatnya, Toyota Innova menabrak kendaraan lain hingga memicu tabrakan beruntun yang melibatkan Toyota Agya, Toyota Veloz, dan Toyota Rush.

Benturan membuat kendaraan-kendaraan yang semula berada di lajur 2 berpindah ke lajur 1 hingga akhirnya melibatkan kendaraan keempat. "Empat kendaraan yang terlibat," ujar dia.

Petugas Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).