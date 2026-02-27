Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4.882 WNI di Kamboja Minta Dipulangkan, Kemlu: Tak Terindikasi Korban TPPO

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |18:10 WIB
4.882 WNI di Kamboja Minta Dipulangkan, Kemlu: Tak Terindikasi Korban TPPO
Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendeteksi sebanyak 4.882 warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja yang mengajukan permohonan kepulangan ke Tanah Air melalui KBRI Phnom Penh. Data tersebut dihimpun per 16 Januari hingga 25 Februari 2026.

Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah mengatakan, sebagian besar WNI tersebut telah menjalani asesmen awal dan tidak terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Dari 4.882 WNI tersebut, sebanyak 4.680 sudah dilakukan asesmen awal oleh KBRI Phnom Penh dengan hasil tidak ditemukan indikasi sebagai korban TPPO. Bahkan sebagian besar mengaku bekerja secara profesional di sektor online scam,” ujar Heni saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Heni menambahkan, hingga 25 Februari 2026, sebanyak 926 WNI telah pulang secara mandiri ke Indonesia.

“Bahkan tadi malam ditambah 111 WNI, sehingga totalnya sudah sekitar 1.000 lebih yang pulang secara mandiri,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kamboja Kemlu RI WNI Kamboja
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203422//ilustrasi-jovW_large.jpg
Kemlu RI Pastikan 481 WNI di Meksiko Aman, Siapkan Rencana Kontinjensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203348//juru_bicara_kemlu_vahd_nabyl_achmad_mulachela-WT9U_large.jpg
Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba Tewas, Kemlu Pastikan 45 WNI Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203258//ilustrasi-otas_large.jpg
Kemlu RI Tetapkan Siaga 1, Terus Pantau Kondisi WNI di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203064//pasukan_israel-1lfi_large.jpg
Soal Klaim Israel atas Wilayah Arab, Kemlu: Langgar Hukum Internasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/337/3203039//viral-0x8L_large.jpg
Duh! 4.725 WNI Terjerat Online Scam Minta Dipulangkan dari Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/18/3202114//pemerintah-PWeH_large.jpg
Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan RI saat Bertemu Wakil Palestina di PBB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement