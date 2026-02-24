Kemlu RI Pastikan 481 WNI di Meksiko Aman, Siapkan Rencana Kontinjensi

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 481 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Meksiko dalam kondisi aman. Meski begitu, Kemlu RI menyiapkan rencana kontinjensi untuk mengamankan mereka jika diperlukan.

Kepastian ini diungkapkan Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyusul situasi keamanan yang memanas akibat tewasnya pemimpin kartel Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho.

“Jumlah WNI yang tercatat di KBRI Meksiko 481 orang. Hingga saat ini seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Meksiko, terutama di Negara Bagian Jalisco, dalam keadaan baik dan seluruhnya sedang membatasi kegiatan di luar rumah,” ungkap Heni dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Heni memastikan bahwa KBRI Meksiko telah memiliki rencana kontinjensi yang sewaktu-waktu dapat diimplementasikan apabila dipandang diperlukan. Berdasarkan pantauan KBRI Meksiko, situasi dilaporkan sudah berangsur membaik.

“KBRI Meksiko dan Konsul Kehormatan RI terus memantau situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI untuk memantau kondisi mereka,” pungkasnya.