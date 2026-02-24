Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kemlu RI Pastikan 481 WNI di Meksiko Aman, Siapkan Rencana Kontinjensi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:54 WIB
Kemlu RI Pastikan 481 WNI di Meksiko Aman, Siapkan Rencana Kontinjensi
Kekerasan pecah di berbagai kota Meksiko setelah tewasnya bos kartel CJNG, El Mencho.
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 481 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Meksiko dalam kondisi aman. Meski begitu, Kemlu RI menyiapkan rencana kontinjensi untuk mengamankan mereka jika diperlukan.

Kepastian ini diungkapkan Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyusul situasi keamanan yang memanas akibat tewasnya pemimpin kartel Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho.

“Jumlah WNI yang tercatat di KBRI Meksiko 481 orang. Hingga saat ini seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Meksiko, terutama di Negara Bagian Jalisco, dalam keadaan baik dan seluruhnya sedang membatasi kegiatan di luar rumah,” ungkap Heni dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Heni memastikan bahwa KBRI Meksiko telah memiliki rencana kontinjensi yang sewaktu-waktu dapat diimplementasikan apabila dipandang diperlukan. Berdasarkan pantauan KBRI Meksiko, situasi dilaporkan sudah berangsur membaik.

“KBRI Meksiko dan Konsul Kehormatan RI terus memantau situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI untuk memantau kondisi mereka,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203406//tentara_garda_nasional_meksiko-UiqH_large.jpg
Meksiko Kirim 11 Ribu Tentara Hadapi Kebrutalan Kartel Narkoba Pasca Kematian El Mencho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203348//juru_bicara_kemlu_vahd_nabyl_achmad_mulachela-WT9U_large.jpg
Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba Tewas, Kemlu Pastikan 45 WNI Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203340//meksiko-DTOG_large.jpg
Meksiko Memanas Usai Kematian Bos Kartel Narkoba, 25 Tentara Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203258//ilustrasi-otas_large.jpg
Kemlu RI Tetapkan Siaga 1, Terus Pantau Kondisi WNI di Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203146//viral-Mztc_large.jpg
Kronologi Tewasnya El Mencho, Bos Kartel Terkejam Meksiko yang Kepalanya Dihargai Rp253 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203129//asap_membumbung_dari_lokasi_lokasi_pertempuran_antara_pasukan_keamanan_meksiko_dengan_kartel-mhn6_large.jpg
Bos CJNG Tewas dalam Operasi Militer, Kartel Ubah Kota-Kota Meksiko Jadi Medan Perang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement