Meksiko Kirim 11 Ribu Tentara Hadapi Kebrutalan Kartel Narkoba Pasca Kematian El Mencho

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:05 WIB
Meksiko Kirim 11 Ribu Tentara Hadapi Kebrutalan Kartel Narkoba Pasca Kematian El Mencho
Tentara Garda Nasional Meksiko. (Foto: BBC)
A
A
A

MEXICO CITY — Meksiko telah mengerahkan ribuan tentara untuk memperkuat keamanan setelah gelombang kekerasan meletus menyusul kematian El Mencho, bos kartel narkoba berpengaruh di negara itu, demikian pejabat berwenang.

Menteri Pertahanan Ricardo Trevilla mengatakan tambahan 2.500 tentara telah dikirim ke Meksiko barat pada Senin (23/2/2026), dengan pemerintah menyebutkan sekitar 9.500 pasukan telah dikerahkan secara keseluruhan sejak Minggu (22/2/2026).

Dilaporkan BBC, setidaknya 20 negara bagian telah mengalami kerusuhan sejak Nemesio Oseguera Cervantes — lebih dikenal sebagai “El Mencho” — meninggal dalam tahanan pada Minggu, tak lama setelah ditangkap oleh pasukan khusus Meksiko di Negara Bagian Jalisco.

Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) adalah salah satu organisasi kriminal paling ditakuti di Meksiko, dan pemimpinnya merupakan orang yang paling dicari di negara itu.

Setidaknya 25 anggota Garda Nasional Meksiko tewas di Negara Bagian Jalisco sejak kekerasan meletus.

 

      
