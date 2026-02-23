Profil El Mencho, Raja Narkoba Sadis Pimpinan CJNG yang Tewas Diterjang Peluru

JAKARTA – Ruben “Nemesio” Oseguera Cervantes, atau yang dikenal sebagai “El Mencho”, pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) Meksiko, tewas dalam operasi militer di Negara Bagian Jalisco, Meksiko bagian barat, pada Minggu (22/2/2026). Ini menjadi akhir dari sepak terjang pria yang disebut sebagai musuh publik nomor satu dan menyudahi terornya.

Oseguera adalah mantan polisi yang berasal dari latar belakang pedesaan sederhana di Negara Bagian Michoacán, Meksiko bagian barat. Ia membantu mendirikan CJNG sekitar tahun 2009 setelah memisahkan diri dari Kartel Sinaloa.

Ketika pindah ke Amerika Serikat sebagai imigran ilegal pada 1980-an, ia sudah terlibat dalam kejahatan dengan menanam ganja di negara bagian asalnya. Berbagai penangkapan di AS menyusul, saat ia semakin terlibat dalam kejahatan narkotika di California, sebelum akhirnya dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara.

Nemesio Oseguera kemudian dideportasi kembali ke Meksiko pada usia 30 tahun dan mulai sepenuhnya terlibat dalam aktivitas kartel. Ia bekerja untuk Kartel Milenio, yang berbasis di Michoacán, kota kelahirannya, dan tumbuh dalam reputasi sebagai bos yang licik dan kejam.