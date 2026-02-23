Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil El Mencho, Raja Narkoba Sadis Pimpinan CJNG yang Tewas Diterjang Peluru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |14:02 WIB
Profil El Mencho, Raja Narkoba Sadis Pimpinan CJNG yang Tewas Diterjang Peluru
El Mencho tewas dalam operasi militer pasukan Meksiko.
A
A
A

JAKARTA – Ruben “Nemesio” Oseguera Cervantes, atau yang dikenal sebagai “El Mencho”, pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG) Meksiko, tewas dalam operasi militer di Negara Bagian Jalisco, Meksiko bagian barat, pada Minggu (22/2/2026). Ini menjadi akhir dari sepak terjang pria yang disebut sebagai musuh publik nomor satu dan menyudahi terornya.

Oseguera adalah mantan polisi yang berasal dari latar belakang pedesaan sederhana di Negara Bagian Michoacán, Meksiko bagian barat. Ia membantu mendirikan CJNG sekitar tahun 2009 setelah memisahkan diri dari Kartel Sinaloa.

Ketika pindah ke Amerika Serikat sebagai imigran ilegal pada 1980-an, ia sudah terlibat dalam kejahatan dengan menanam ganja di negara bagian asalnya. Berbagai penangkapan di AS menyusul, saat ia semakin terlibat dalam kejahatan narkotika di California, sebelum akhirnya dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara.

Nemesio Oseguera kemudian dideportasi kembali ke Meksiko pada usia 30 tahun dan mulai sepenuhnya terlibat dalam aktivitas kartel. Ia bekerja untuk Kartel Milenio, yang berbasis di Michoacán, kota kelahirannya, dan tumbuh dalam reputasi sebagai bos yang licik dan kejam.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203146//viral-Mztc_large.jpg
Kronologi Tewasnya El Mencho, Bos Kartel Terkejam Meksiko yang Kepalanya Dihargai Rp253 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203129//asap_membumbung_dari_lokasi_lokasi_pertempuran_antara_pasukan_keamanan_meksiko_dengan_kartel-mhn6_large.jpg
Bos CJNG Tewas dalam Operasi Militer, Kartel Ubah Kota-Kota Meksiko Jadi Medan Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/18/3203102//viral-Fpwb_large.jpg
Meksiko Bunuh Bos Kartel Narkoba Terbesar El Mencho, Sita Kendaraan Lapis Baja dan Rudal Antipesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/18/3194068//stadion_akron-D4U6_large.jpg
456 Kantong Berisi Jasad Manusia Ditemukan Dekat Stadion Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184879//wali_kota_uruapan_carlos_manzo_ditembak_mati-Yo8A_large.jpg
Dalang Pembunuhan Wali Kota Meksiko Ditangkap, Diduga Terkait Geng Kriminal Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559//claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement