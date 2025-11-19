Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba

MEXICO CITY – Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak mentah-mentah tawaran serangan militer Amerika Serikat terhadap kartel narkoba di wilayah Meksiko. Pernyataan tegas ini disampaikan hanya sehari setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan kesediaannya melakukan apa pun yang diperlukan untuk menghentikan aliran obat-obatan terlarang yang masuk Negeri Paman Sam.

“Itu tidak akan terjadi,” ujar Presiden Claudia Sheinbaum dengan lugas seperti dilansir abc news, Rabu (19/11/2025).

“Dia (Trump) menyarankannya pada berbagai kesempatan atau dia mengatakan, ‘kami menawarkan Anda intervensi militer Amerika Serikat di Meksiko, apa pun yang Anda butuhkan untuk memerangi kelompok kriminal,’” kata Sheinbaum.

“Tetapi saya telah memberitahunya di setiap kesempatan bahwa kami dapat berkolaborasi. Mereka dapat membantu kami dengan informasi yang mereka miliki, tetapi kami beroperasi di wilayah kami. Kami tidak menerima intervensi apa pun dari pemerintah asing.”

Sheinbaum telah menyampaikan sikap ini kepada Trump dan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Trump dan Blinken telah memahaminya.