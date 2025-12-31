Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap dua kurir sabu di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Mereka menggunakan modus menyimpan sabu dalam mobil yang ditowing.

1. Kurir Sabu Modus Towing Mobil

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penangkapan ini bermula dari adanya informasi truk towing yang membawa lima mobil pada 24 Desember 2025. Truk tersebut membawa sabu dari Medan menuju Jakarta yang rencananya diedarkan pada malam pergantian tahun.

"Membawa lima mobil dan salah satu mobilnya itu terdapat sabu," kata Susatyo saat konferensi pers di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).

"Kemudian setelah menyeberang dari Lampung kemudian sampai ke Banten, dibuntuti, kemudian dilakukan penangkapan di Summarecon Bekasi, Jam 13.00 WIB," katanya.

Dari operasi tersebut, ditangkap satu tersangka dengan inisial MJ (29) dengan sejumlah barang bukti termasuk puluhan kemasan sabu.

"Barang bukti 50 bungkus plastik kemasan warna emas bergambar durian dengan berat bruto 53,185 kilogram, kemudian dua unit handphone dan satu mobil Xpander" ujarnya.

Diketahui, Xpander merupakan tempat sabu disembunyikan.

Susatyo menambahkan, pihaknya kemudian mendapati informasi akan pengiriman sabu dengan modus serupa berdasarkan keterangan MJ.

Selanjutnya, pada 26 Desember 2025 polisi menagkap IS (41) di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat.

"Barang bukti 49 bungkus plastik warna hitam bergambar durian, dengan berat bruto 50,006 kilogram. Satu mobil Pajero—ini ya Pajero—Pajero yang digunakan, di mana dimasukkan ke dalam dashboard, ditata rapi baik itu dashboard belakang, dashboard samping," ucapnya.