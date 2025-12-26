Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri

JAKARTA – Bareskrim Polri menyatakan Tigran Denre Sonda, suami dari selebgram Donna Fabiola (DF), telah menyerahkan diri setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan peredaran narkoba di Bali.

Tigran Denre merupakan DPO kasus dugaan peredaran narkoba menjelang pelaksanaan ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali. Dalam operasi tersebut, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 17 orang.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, Denre menyerahkan diri pada Rabu 24 Desember 2025.

“Tigran Denre datang menyerahkan diri ke Kantor Subdit IV Dit Tipidnarkoba Bareskrim Polri, didampingi oleh AKBP Wisnu, kemudian diterima oleh AKBP Agung Prabowo,” kata Eko, dikutip Jumat (26/12/2025).

Usai menyerahkan diri, Denre kemudian diperiksa sebagai tersangka peredaran gelap narkoba menjelang gelaran DWP di Bali. Ia pun menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil tes urine negatif narkoba.

“Hasil interogasi awal, Denre mendapatkan barang kokain dari seorang WN Malaysia atas nama Mujahid. Kemudian, Mujahid mengenalkan Denre kepada seseorang bernama J untuk mendapatkan narkotika jenis kokain,” ujar Eko.