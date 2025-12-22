Polisi Ungkap 6 Sindikat Besar Incar DWP Bali untuk Edarkan Narkoba

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap ada enam sindikat besar yang ingin mengedarkan narkotika di event Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 Bali yang telah berlangsung pada 12 hingga 14 Desember 2025 lalu.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut enam sindikat jaringan narkoba ini sengaja mengincar ajang internasional tersebut untuk mengedarkan barang haram. Dari total itu, polisi menangkap 17 orang tersangka.

"Secara garis besar kita amankan enam sindikat. Total tersangka 17 orang dan tujuh DPO," kata Eko dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).