HOME NEWS NUSANTARA

Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba

Liansah Rangkuti , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |09:38 WIB
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba (Ist)
A
A
A

}MANDAILING NATAL - Polsek Muara Batang Gadis (MBG) dibakar massa pada Sabtu (20/12/2025). Massa mendatangi kantor Polsek Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara, lantaran dugaan pengedar narkoba dilepaskan aparat. 

1. Polsek MBG Dibakar Massa

Menurut keterangan warga, pengedar narkoba itu awalnya diamankan emak-emak Desa Singkuang, MBG. Pengedar itu kemudian diserahkan ke Polsek MBG untuk diproses hukum. 

Namun, tidak berselang lama, dikabarkan terduga dilepaskan. Hal ini memicu kekecewaan masyarakat. 

“Sudah lama kami resah. Begitu ditangkap warga, kami berharap ada tindakan tegas. Tapi justru dilepaskan,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (21/12/2025).

Warga yang kecewa kemudian mendatangi Polsek MBG Madina untuk menyampaikan protes. Situasi sempat memanas hingga terjadi pemblokiran jalan penghubung Singkuang–Natal.

Halaman:
1 2
      
