INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Gelar Operasi Militer Besar-besaran untuk Membasmi Kartel Narkoba Venezula

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |07:51 WIB
AS Gelar Operasi Militer Besar-besaran untuk Membasmi Kartel Narkoba Venezula
Kapal induk AS/Foto: U.S. Department of Defense
A
A
A

WASHINGTON – Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan operasi militer terhadap narkoteroris di tengah ketegangan dengan Venezuela dan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga milik kartel narkoba. Peluncuran operasi militer besar-besaran ini disebut Southern Spear.

Pengumuman dramatis ini disampaikan Hegseth melalui platform X. Jumat (15/11/2025). "Hari ini, saya mengumumkan Operasi Southern Spear. Dipimpin Gugus Tugas Gabungan Southern Spear dan Southcom, misi ini mempertahankan Tanah Air kita. Menyingkirkan narkoteroris dari belahan bumi kita dan mengamankan Tanah Air kita dari narkoba yang membunuh rakyat. Belahan Bumi Barat adalah lingkungan Amerika dan kita akan melindunginya," tulis Hegseth.

Operasi ini menjadi kelanjutan dari serangkaian serangan mematikan yang telah dilakukan AS sejak September. Tentara AS menghancurkan setidaknya 20 kapal yang diduga milik kartel di perairan internasional Laut Karibia dan menewaskan 80 orang. Namun, Hegseth tidak merinci apakah Southern Spear akan memperluas cakupan serangan tersebut.

Fokus utama kini beralih ke Venezuela. Mengutip pejabat AS yang dirahasiakan, Komando Selatan AS (US Southern Command) telah memberikan masukan kepada Presiden Donald Trump mengenai opsi target di dalam Venezuela sebagai bagian dari Operation Southern Spear.

Laporan tersebut menegaskan, meski masukan telah diberikan, Presiden Trump belum membuat keputusan akhir mengenai aksi militer terhadap Venezuela.

Halaman:
1 2
      
