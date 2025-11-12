Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Venezuela Siapkan Respons Gerilya dan Kekacauan jika Terjadi Serangan AS

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |05:55 WIB
Militer Venezuela Siapkan Respons Gerilya dan Kekacauan jika Terjadi Serangan AS
Pasukan militer Venezuela/Foto: Anadolu
A
A
A

CARACAS – Pemerintah Venezuela sedang mengerahkan tentara dan persenjataan jika terjadi serangan udara atau darat oleh Amerika Serikat (AS). Tentara Venezuela juga menyiapkan peralatan buatan Rusia yang telah berusia puluhan tahun dan berencana melancarkan perlawanan gaya gerilya atau menabur kekacauan.

Hal ini didasarkan pada sumber-sumber yang mengetahui upaya tersebut dan dokumen perencanaan seperti dilansir Reuters, Rabu (12/11/2025). Pendekatan ini merupakan pengakuan tersirat atas kurangnya personel dan peralatan di negara Amerika Selatan tersebut.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah mengisyaratkan kemungkinan operasi darat di Venezuela. Operasi darat akan menyusul setelah beberapa serangan terhadap dugaan kapal penyelundup narkoba di Karibia dan peningkatan besar-besaran militer AS di wilayah tersebut.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang menjabat sejak 2013, mengatakan Trump berusaha untuk menggulingkannya. Warga Venezuela serta militer akan melawan setiap upaya tersebut.

Enam sumber yang akrab dengan kemampuan militer Venezuela mengatakan militer AS jauh lebih unggul. Apalagi militer Venzuela lebih lemah karena kurangnya pelatihan, gaji rendah, dan peralatan yang buruk.

Beberapa komandan unit terpaksa bernegosiasi dengan produsen makanan lokal untuk memberi makan pasukan mereka. Sejauh ini, pasokan makanan dari pemerintah tidak mencukupi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786/esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/18/3175944/venezuela-X9aW_large.jpg
Breaking News! Pemimpin Oposisi Venezuela Machado Raih Nobel Perdamaian 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/18/2973815/puluhan-orang-dikhawatirkan-tewas-dan-terjebak-usai-tambang-emas-runtuh-ZQGutxqUew.jpg
Puluhan Orang Dikhawatirkan Tewas dan Terjebak Usai Tambang Emas Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946897/inggris-kirim-kapal-perang-ke-guyana-venezuela-langsung-perintahkan-latihan-militer-aiLtZCXSMe.jpg
Inggris Kirim Kapal Perang ke Guyana, Venezuela Langsung Perintahkan Latihan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/18/2942607/as-bebaskan-sekutu-presiden-maduro-dalam-pertukaran-tahanan-dengan-venezuela-wBRdkmKJdO.JPG
AS Bebaskan Sekutu Presiden Maduro dalam Pertukaran Tahanan dengan Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/18/2938541/kecelakaan-beruntun-tewaskan-8-orang-belasan-mobil-terbakar-di-jalan-raya-9sMF1Y3jOE.jpg
Kecelakaan Beruntun Tewaskan 8 Orang, Belasan Mobil Terbakar di Jalan Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement