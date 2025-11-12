Militer Venezuela Siapkan Respons Gerilya dan Kekacauan jika Terjadi Serangan AS

CARACAS – Pemerintah Venezuela sedang mengerahkan tentara dan persenjataan jika terjadi serangan udara atau darat oleh Amerika Serikat (AS). Tentara Venezuela juga menyiapkan peralatan buatan Rusia yang telah berusia puluhan tahun dan berencana melancarkan perlawanan gaya gerilya atau menabur kekacauan.

Hal ini didasarkan pada sumber-sumber yang mengetahui upaya tersebut dan dokumen perencanaan seperti dilansir Reuters, Rabu (12/11/2025). Pendekatan ini merupakan pengakuan tersirat atas kurangnya personel dan peralatan di negara Amerika Selatan tersebut.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah mengisyaratkan kemungkinan operasi darat di Venezuela. Operasi darat akan menyusul setelah beberapa serangan terhadap dugaan kapal penyelundup narkoba di Karibia dan peningkatan besar-besaran militer AS di wilayah tersebut.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang menjabat sejak 2013, mengatakan Trump berusaha untuk menggulingkannya. Warga Venezuela serta militer akan melawan setiap upaya tersebut.

Enam sumber yang akrab dengan kemampuan militer Venezuela mengatakan militer AS jauh lebih unggul. Apalagi militer Venzuela lebih lemah karena kurangnya pelatihan, gaji rendah, dan peralatan yang buruk.

Beberapa komandan unit terpaksa bernegosiasi dengan produsen makanan lokal untuk memberi makan pasukan mereka. Sejauh ini, pasokan makanan dari pemerintah tidak mencukupi.