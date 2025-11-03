Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Kerahkan 16 Ribu Tentara, 8 Kapal Perang ke Dekat Venezuela

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |16:36 WIB
AS Kerahkan 16 Ribu Tentara, 8 Kapal Perang ke Dekat Venezuela
Ilustrasi. (Foto: US Navy)
A
A
A

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengerahkan kontingen militer besar-besaran ke wilayah dekat Venezuela, termasuk 10.000 tentara Angkatan Darat dan 6.000 pelaut Angkatan Laut, menurut laporan Washington Post. Langkah ini mungkin mengindikasikan rencana Washington untuk memperluas operasi militer regional di kawasan tersebut.​

Washington telah berulang kali menuduh Venezuela membantu "narkoteroris" dan telah menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap negara tersebut. Militer Amerika juga telah menyerang sekitar selusin kapal sejak September, mengklaim kapal-kapal tersebut digunakan oleh penyelundup narkoba.

Presiden Venezuela Nicolás Maduro membantah tuduhan tersebut, menuduh Washington "mengada-ada perang baru" di tengah peningkatan kekuatan militer yang terus berlanjut, demikian dilansir RT.

Menurut Washington Post, delapan kapal perang Angkatan Laut AS, sebuah kapal operasi khusus, dan sebuah kapal selam serang bertenaga nuklir sudah berada di Karibia. Kapal induk USS Gerald R. Ford, yang diperkirakan tiba minggu depan, dilaporkan akan membawa tiga kapal militer tambahan, dengan total lebih dari 4.000 personel militer di dalamnya.

Selain itu, jet tempur F-35 ditempatkan di pangkalan AS di Puerto Rico, demikian dilaporkan WaPo, mengutip citra satelit.

Kedatangan kelompok kapal induk tersebut menunjukkan rencana Washington dapat melampaui operasi antinarkotika. Ryan Berg, direktur Program Amerika dan Pusat Studi Strategis & Internasional, menyatakan kepada media bahwa Presiden AS Donald Trump memiliki waktu sekitar satu bulan untuk membuat "keputusan besar" sebelum kelompok tersebut perlu dikerahkan kembali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913//donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184714//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_rusia_vladimir_putin_dalam_pertemuan_di_alaska-B3K8_large.jpeg
AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559//claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184466//putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_bertemu_dengan_presiden_as_donald_trump_di_gedung_putih-ALNQ_large.jpg
Trump: MBS “Tak Tahu Apa-apa” soal Pembunuhan Jurnalis Khashoggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184460//presiden_as_donald_trump_bertemu_putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_di_gedung_putih-ki3I_large.jpg
Bertemu Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Ungkap Keinginan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184452//jeffrey_epstein-eXAl_large.jpg
Kongres AS Setujui RUU untuk Rilis Berkas Epstein
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement