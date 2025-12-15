Pesawat Militer AS Nyaris Tabrakan dengan Jet Penumpang di Dekat Venezuela

JAKARTA – Sebuah pesawat penumpang hampir bertabrakan di udara dengan pesawat militer Amerika Serikat (AS) di dekat pantai Venezuela, menurut laporan Associated Press dan New York Times, yang mengutip komunikasi radio dan data pelacakan penerbangan. Insiden ini terjadi saat Washington meningkatkan tekanannya terhadap Caracas dengan penambahan kekuatan angkatan laut AS di Karibia.

Penerbangan JetBlue 1112 pada Jumat (12/12/2025) dilaporkan berpapasan dengan pesawat tanker pengisian bahan bakar Angkatan Udara AS saat terbang dari Curaçao, sebuah pulau kecil di lepas pantai Venezuela, menuju Bandara Internasional John F. Kennedy di New York City.

Dua puluh menit setelah lepas landas, pesawat tiba-tiba kehilangan ketinggian di tengah pendakian.

“Kami hampir mengalami tabrakan di udara di sini,” kata pilot JetBlue sebagaimana dilansir RT. “Mereka lewat tepat di jalur penerbangan kami... Mereka tidak menyalakan transponder mereka; ini keterlaluan.”