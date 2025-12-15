Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesawat Militer AS Nyaris Tabrakan dengan Jet Penumpang di Dekat Venezuela

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |19:13 WIB
Pesawat Militer AS Nyaris Tabrakan dengan Jet Penumpang di Dekat Venezuela
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah pesawat penumpang hampir bertabrakan di udara dengan pesawat militer Amerika Serikat (AS) di dekat pantai Venezuela, menurut laporan Associated Press dan New York Times, yang mengutip komunikasi radio dan data pelacakan penerbangan. Insiden ini terjadi saat Washington meningkatkan tekanannya terhadap Caracas dengan penambahan kekuatan angkatan laut AS di Karibia.

Penerbangan JetBlue 1112 pada Jumat (12/12/2025) dilaporkan berpapasan dengan pesawat tanker pengisian bahan bakar Angkatan Udara AS saat terbang dari Curaçao, sebuah pulau kecil di lepas pantai Venezuela, menuju Bandara Internasional John F. Kennedy di New York City.

Dua puluh menit setelah lepas landas, pesawat tiba-tiba kehilangan ketinggian di tengah pendakian.

“Kami hampir mengalami tabrakan di udara di sini,” kata pilot JetBlue sebagaimana dilansir RT. “Mereka lewat tepat di jalur penerbangan kami... Mereka tidak menyalakan transponder mereka; ini keterlaluan.”

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189189//video_penyitaan_kapal_tanker_di_lepas_pantai_venezuela-nCIB_large.jpg
AS Sita Kapal Tanker Minyak di Lepas Pantai Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187104//presiden_venezuela_nicolas_maduro-64JB_large.jpg
Trump Ultimatum Maduro: Segera Mundur dan Tinggalkan Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3186986//pesawat_pembom_berkemampuan_nuklir_b52_stratofortress-uqBl_large.jpg
Ketegangan Memuncak, AS Gelar Latihan Serangan Udara terhadap Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186831//presiden_amerika_serikat_donald_trump-KAbX_large.jpeg
Trump Umumkan Penutupan Wilayah Udara Venezuela, Bersiap Lancarkan Invasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185386//presiden_venezuela_nicolas_maduro-pElu_large.jpg
AS Akan Luncurkan Fase Operasi Baru ke Venezuela, Pertimbangkan Upaya Gulingkan Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183467//kapal_induk-Rd0i_large.jpg
AS Gelar Operasi Militer Besar-besaran untuk Membasmi Kartel Narkoba Venezula
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement