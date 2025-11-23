Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Akan Luncurkan Fase Operasi Baru ke Venezuela, Pertimbangkan Upaya Gulingkan Maduro

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |17:05 WIB
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Foto: X)
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Foto: X)
JAKARTA – Amerika Serikat (AS) siap meluncurkan fase baru operasi terkait Venezuela dalam beberapa hari mendatang, demikian diungkap empat pejabat Negeri Paman Sam kepada Reuters. Kabar ini muncul di saat pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan pada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Tidak diketahui kapan operasi baru tersebut akan digelar dan seperti apa cakupannya, atau apakah Trump telah membuat keputusan akhir untuk bertindak. Laporan tentang tindakan yang akan dilakukan telah beredar luas dalam beberapa minggu terakhir karena militer AS telah mengerahkan pasukan ke Karibia di tengah memburuknya hubungan dengan Venezuela.

Dua pejabat AS mengatakan operasi rahasia kemungkinan akan menjadi bagian pertama dari tindakan baru terhadap Maduro. Keempat pejabat yang dikutip dalam artikel ini berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas tindakan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat.

Pentagon merujuk pertanyaan ke Gedung Putih. CIA menolak berkomentar.

Seorang pejabat senior pemerintahan pada Sabtu (22/11/2025) tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun terkait Venezuela.

“Presiden Trump siap menggunakan setiap elemen kekuatan Amerika untuk menghentikan narkoba membanjiri negara kita dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan,” kata pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, sebagaimana dilansir Reuters.

Pemerintahan Trump telah mempertimbangkan berbagai opsi terkait Venezuela untuk memerangi apa yang digambarkannya sebagai peran Maduro dalam memasok narkoba ilegal yang telah menewaskan warga Amerika. Ia membantah memiliki hubungan apa pun dengan perdagangan narkoba ilegal.

 

