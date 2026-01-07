Kabar Baik! Indonesia Menang Lelang Lahan Kampung Haji, Jaraknya 500 Meter dari Masjidil Haram

BOGOR - Indonesia telah memenangkan bidding untuk hotel dan lahan di Makkah, Arab Saudi. Hotel dan lahan tersebut merupakan bagian dari pembangunan Kampung Haji Indonesia di tanah suci.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam.

“Jadi kan ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan kemudian itu kita beli, yang tahun ini Insya Allah sudah bisa kita pergunakan, akan menampung sementara ya,’’ujar Prasetyo.

‘’Kurang lebih akan menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah. Selain itu ada tanah yang di situlah nanti akan kita bangun Kampung Haji kita itu,” lanjutnya.

Bahkan, Prasetyo mengatakan, Pemerintah Arab Saudi memberikan privilige kepada Pemerintah Indonesia untuk memilih lokasi lahan yang strategis.

“Dan Bapak Presiden Prabowo sudah memutuskan memilih satu lokasi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter dari Masjidil Haram. Kalau saya tidak salah yang nomor 3,” ujar dia.