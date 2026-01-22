Menhaj Harap Tower Kampung Haji di Saudi Beroperasi 2028

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, berharap sejumlah tower yang dipersiapkan untuk Kampung Haji bisa dioperasionalkan pada musim haji 2028.

1. Bisa Dipakai 2028

"Kita berharap tahun 2028 itu ada satu, dua tower yang bisa dipakai walaupun belum semua. Harapan kita seperti itu," kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Namun, Gus Irfan mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti penggunaan operasional tower Kampug Haji tersebut. Pasalnya, kata dia, wewenang pengadaan Kampung Haji dipegang Danantara.

"Kampung Haji itu domainnya Danantara. Jadi kapan bisa digunakan nanti mohon tanya ke Danantara," ujarnya.

Sekedar informasi, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hotel untuk kampung haji RI di Makkah, Arab Saudi belum bisa digunakan pada penyelenggaran ibadah haji tahun ini. Pasalnya, proses pembelian diperkirakan baru rampung pada April 2026.

"Tahun ini belum kita bisa kita gunakan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Danantara 2026 kita belum bisa menggunakan, karena Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April," ujar Dahnil saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1/2026).