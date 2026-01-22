Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhaj Harap Tower Kampung Haji di Saudi Beroperasi 2028

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |04:35 WIB
Menhaj Harap Tower Kampung Haji di Saudi Beroperasi 2028
Menhaj Harap Tower Kampung Haji di Saudi Beroperasi 2028 (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, berharap sejumlah tower yang dipersiapkan untuk Kampung Haji bisa dioperasionalkan pada musim haji 2028.

1. Bisa Dipakai 2028

"Kita berharap tahun 2028 itu ada satu, dua tower yang bisa dipakai walaupun belum semua. Harapan kita seperti itu," kata Gus Irfan, sapaan akrabnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Namun, Gus Irfan mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti penggunaan operasional tower Kampug Haji tersebut. Pasalnya, kata dia, wewenang pengadaan Kampung Haji dipegang Danantara.

"Kampung Haji itu domainnya Danantara. Jadi kapan bisa digunakan nanti mohon tanya ke Danantara," ujarnya.

Sekedar informasi, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hotel untuk kampung haji RI di Makkah, Arab Saudi belum bisa digunakan pada penyelenggaran ibadah haji tahun ini. Pasalnya, proses pembelian diperkirakan baru rampung pada April 2026.

"Tahun ini belum kita bisa kita gunakan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Danantara 2026 kita belum bisa menggunakan, karena Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April," ujar Dahnil saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194858/wakil_menteri_haji-1Gnq_large.jpg
Jumlah TNI-Polri Jadi PPIH 2026 Melonjak, Ini Kata Wamenhaj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3193952/haji-EqNC_large.jpg
Kabar Baik! Indonesia Menang Lelang Lahan Kampung Haji, Jaraknya 500 Meter dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/398/3196690//menteri_haji_dan_umrah_mochammad_irfan_yusuf-silX_large.jpg
Kemenhaj: 1.169 Calon Haji Tidak Istitha’ah, 834 Perlu Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194238//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf_memberi_keterangan_pada_media_terkait_persiapan_haji_2026-IQRS_large.jpg
Rawan Penyimpangan Tender Haji 2026, Kemenhaj Libatkan KPK dan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194223//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-ADlx_large.jpg
Gus Irfan Pastikan Persiapan Haji 2026 Hampir Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/398/3194206//menteri_haji_mochammad_irfan_yusuf-bEC4_large.jpg
Masih Dibangun, Kampung Haji Makkah Diharapkan Bisa Digunakan Paling Lambat 2028
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement