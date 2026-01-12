Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jumlah TNI-Polri Jadi PPIH 2026 Melonjak, Ini Kata Wamenhaj

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |07:01 WIB
Jumlah TNI-Polri Jadi PPIH 2026 Melonjak, Ini Kata Wamenhaj
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA – Jumlah personel TNI-Polri yang menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026 melonjak dibanding tahun lalu. Penambahan itu didasari tingginya tingkat kedisiplinan, dedikasi, dan pelayanan kepada jamaah haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, merincikan jumlah petugas TNI-Polri yang menjadi PPIH 2026 sebanyak 185 personel. Angka itu melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu.

“Tadi kan sudah disebutkan Pak Menteri ya, ada 185 (personel TNI-Polri jadi PPIH). Jadi tahun lalu sekitar 80, tahun ini 185,” kata Dahnil usai membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Dahnil membeberkan, kelebihan personel TNI-Polri yang menjadi PPIH yakni memiliki kedisiplinan, dedikasi, dan pelayanan tinggi kepada jemaah haji. Untuk itu, ia mengapresiasi personel TNI-Polri.

“Tingkat kedisiplinannya, tingkat dedikasinya, tingkat pelayanan ke jemaah itu tinggi rata-rata. Nah, itulah kenapa sebagai bentuk apresiasi kami terhadap para prajurit TNI dan Polri yang selama ini banyak membantu tugas-tugas perhajian, kami menambah jumlah petugas dari TNI dan Polri,” ujar Dahnil.

Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan, diklat PPIH ini akan dilatih unsur TNI-Polri dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Ia mengatakan pihaknya sengaja ingin menumbuhkan tingkat kedisiplinan para PPIH.

“Kita ingin mengadaptasi kedisiplinan, kekompakan tim, karena mereka nanti di sana itu harus menjadi tim besar yang mengorkestrasi mobilisasi jamaah. Nah, oleh sebab itulah kita butuh command center yang jelas, kedisiplinan yang jelas, komando yang jelas, dan sebagainya. Dan itu yang punya kan TNI dan Polri. Saya kira begitu,” terang Dahnil.

(Arief Setyadi )

      
