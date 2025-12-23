Bencana Sumatera, Pelunasan Biaya Haji 20 Ribu Calon Jamaah Dikhawatirkan Terdampak

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochammad Irfan Yusuf, menyebutkan bencana alam yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak terhadap persiapan penyelenggaraan haji 2026 di wilayah tersebut.

1. Pelunasan Biaya Haji Terdampak

Salah satu persiapan yang dikhawatirkan terkendala yakni pelunasan biaya haji yang harus dibayarkan calon jamaah haji di sana. Total, dari ketiga wilayah itu jumlah calon jamaahnya sekitar 20 ribu orang.

"Tiga lokasi itu, sekitar 20 ribuan, mungkin, rata-rata," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia merincikan, progres pelunasan biaya haji dari tiga wilayah tersebut di antaranya; Sumatera Barat sekitar 60 persen, Sumatera Utara 60 persen, dan Aceh baru sekitar 50 sekian persen.

"Itu yang kita agak khawatir. Tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. Tapi kalau toh nanti pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, kita berterima kasih Komisi VIII sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda," ujarnya.

Jika hingga batas waktu pelunasan di pertengahan Januari calon jamaah di wilayah tersebut tetap tidak bisa melakukan pelunasan, kuotanya kemungkinan akan dialihkan ke provinsi lain.

"Tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027," tuturnya.

