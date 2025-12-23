Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Pelunasan Biaya Haji 20 Ribu Calon Jamaah Dikhawatirkan Terdampak

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |21:27 WIB
Bencana Sumatera, Pelunasan Biaya Haji 20 Ribu Calon Jamaah Dikhawatirkan Terdampak
Bencana Sumatera, Pelunasan Biaya Haji 20 Ribu Calon Jamaah Dikhawatirkan Terdampak (Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochammad Irfan Yusuf, menyebutkan bencana alam yang menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak terhadap persiapan penyelenggaraan haji 2026 di wilayah tersebut.

1. Pelunasan Biaya Haji Terdampak

Salah satu persiapan yang dikhawatirkan terkendala yakni pelunasan biaya haji yang harus dibayarkan calon jamaah haji di sana. Total, dari ketiga wilayah itu jumlah calon jamaahnya sekitar 20 ribu orang.

"Tiga lokasi itu, sekitar 20 ribuan, mungkin, rata-rata," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ia merincikan, progres pelunasan biaya haji dari tiga wilayah tersebut di antaranya; Sumatera Barat sekitar 60 persen, Sumatera Utara 60 persen, dan Aceh baru sekitar 50 sekian persen.

"Itu yang kita agak khawatir. Tapi kita tetap berupaya untuk bisa sesuai jadwal. Tapi kalau toh nanti pada saatnya jadwal tidak terpenuhi, kita berterima kasih Komisi VIII sudah memberikan peluang payung hukumnya untuk bisa kita melakukan kebijakan yang berbeda," ujarnya.

Jika hingga batas waktu pelunasan di pertengahan Januari calon jamaah di wilayah tersebut tetap tidak bisa melakukan pelunasan, kuotanya kemungkinan akan dialihkan ke provinsi lain.

"Tentu ada kemungkinan kita oper ke provinsi lain dan mereka akan dipersiapkan untuk 2027," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/470/3190491//rosan-5cNe_large.jpg
Indonesia Beli Hotel dan Tanah untuk Kampung Haji di Makkah, Jarak 2,5 Km dari Masjidil Haram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187930//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar-XOc8_large.jpg
Perintah Presiden, Dahnil Sebut Petugas Haji dari TNI-Polri Bakal Ditambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/398/3187276//ilustrasi-qXoc_large.jpg
Berikut Cara Cek Nomor Porsi Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550//danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186515//pemerintah-KWUP_large.jpg
Wamen Dahnil Anzar: Ini Musim Haji Pertama Kemenhaj, Kita Tidak Punya Ruang untuk Salah Langkah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186297//pemerintah-toc9_large.jpg
Eks Raja OTT KPK Harun Al-Rasyid Dilantik Jadi Dirjen, Menhaj Gus Irfan: Harus Berani Ambil Keputusan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement