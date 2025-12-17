Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis - Rabu, 17 Desember 2025 | 19:08 WIB
KPK Kebut Hitung Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengupayakan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi kasus kuota haji agar segera selesai. KPK menargetkan perhitungan tersebut dapat rampung pada tahun 2025 ini.

"Sedang diupayakan. Jadi, kawan-kawan penyidik juga secepatnya memproses setiap keterangan yang sudah diperoleh, baik keterangan dari para saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan," kata Juru Bicara KPK, Budi kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Budi menerangkan, KPK telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dalam perkara rasuah tersebut. Menurutnya, pihak-pihak yang diperiksa meliputi pejabat negara di lingkungan Kementerian Agama hingga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Proses pemeriksaan keterangan saksi tidak hanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik KPK, kata Budi, juga mendatangi langsung para saksi, khususnya dari biro travel, untuk meminta keterangan.

"Sehingga, untuk efektivitas pemeriksaan terhadap biro travel ini, penyidik kemudian turun ke lokasi-lokasi yang memiliki kantong PIHK besar, misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, serta wilayah Sulawesi," tambah Budi.

 

