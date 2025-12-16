Gus Yaqut Selesai Diperiksa KPK Terkait Kuota Haji, Irit Bicara Langsung Nyelonong Pulang

JAKARTA - Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Selasa (16/12/2025).

Pantauan di lokasi, Yaqut keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.14 WIB. Artinya, Yaqut berada di Gedung Merah Putih selama lebih dari delapan jam setelah tiba pada pukul 11.42 WIB.

Saat keluar, ia enggan banyak berkomentar terkait materi pemeriksaannya kali ini. Sejumlah pertanyaan awak media yang sudah menunggunya diabaikan.

"Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik, saya mohon izin lewat ya," kata Gus Yaqut seusai pemeriksaan.

Yaqut pun kembali menegaskan materi pemeriksaannya hari ini agar ditanyakan kepada penyidik lembaga antirasuah. "Tolong ditanyakan ke penyidik," ujarnya.

Setelah itu, ia beranjak menuju mobil SUV hitam yang sudah bersiap dan pergi meninggalkan Gedung Merah Putih KPK.

